“Rápida na quadra e para arrumar homem”, diz Tifanny sobre a amiga Key Alves, líbero do Osasco

Entre uma vitória e outra durante os jogos da Superliga de vôlei, as meninas do Osasco seguem acompanhando a amiga Key Alves, que deu uma pausa no esporte para participar desta edição do Big Brother Brasil, o BBB 23.

Em entrevista ao “UOL”, a oposta Tifanny Abreu destacou uma habilidade da amiga dentro e fora das quadras: “Ela ama uma diversão. Ama um homem, tanto que já está com o dela. Minha amiga é rápida na quadra, mas para arrumar homem também. Aquela beleza toda ajuda”.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Key Alves vive um affair com o fazendeiro Gustavo desde o primeiro dia. Durante algumas conversas com os brothers, a atleta também revelou o nome de alguns famosos com quem já ficou. Dentre eles, o ex-BBB Rodrigo Mussi; os cantores João Gomes e Gustavo Mioto; o ator Murilo Cezar e o piloto britânico Lando Norris.

Primeira “DR”

Na madrugada de sábado (28), Key e Gustavo tiveram a primeira “DR”. Key disse ao ficante que precisava de espaço. “A gente não tem que parar de ficar, não é isso que eu quero. Mas o tempo inteiro grudado, eu acho isso ruim emocionalmente para nós dois. Você não?”, questionou a líbero do Osasco.

Gustavo pediu que Key fosse direta em suas intenções. “Cara, estou achando tudo perfeito. Mas se você quer ficar sozinha, me fala. Eu deixo você sozinha. Se quiser dormir comigo a gente dorme. Se quiser que eu durma no chão, a gente dorme… Porque se for para a gente se desgrudar, tem que ser assim porque a gente está na mesma casa”, respondeu Gustavo.

“Eu quero continuar ficando, mas não quero ficar o tempo todo grudada”, completou Key. “Se você quer assim, tá bom”, disse Gustavo. A conversa estremeceu os ânimos do casal, que chegou a chorar alguns momentos depois.