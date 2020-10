Raposo Shopping vai celebrar Dia das Bruxas com caça aos doces para crianças

O Raposo Shopping preparou uma ação especial para celebrar o Dia das Bruxas, no sábado (31). Para entrar no clima da tradição norte-americana, o empreendimento preparou a brincadeira “Caça aos Doces” para 100 crianças, que poderão embarcar em uma aventura pelo espaço.

A ação será gratuita e acontecerá das 12h às 20h, ou até que o número de 100 crianças seja atingido. Para participar, as crianças devem estar acompanhadas de um responsável e retirar a sacolinha para a “Caça aos Doces” no Atendimento ao Cliente, no piso Raposo.

Os pequenos receberão a primeira pista para embarcar na jornada pelos doces, que serão distribuídos pelas lojas do empreendimento. A cada pista descoberta, as crianças descobrirão um novo ponto. Ao todo, são 12 pistas equivalentes escondidas em 12 lojas participantes.

O Raposo Shopping está localizado na Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5, no Jardim Boa Vista. Mais informações podem ser encontradas no site do empreendimento.

Serviço

Caça aos Doces no Raposo Shopping

Onde: Piso Raposo / Quando: 31 de outubro, das 12h às 20h (limitado a 100 crianças).

Quanto: gratuito / Indicação: Livre