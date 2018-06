Real Madrid confirma a contratação do osasquense Rodrygo; Santos fica com R$ 172 milhões

Real Madrid confirma a contratação do osasquense Rodrygo; Santos fica com R$...

O Real Madrid confirmou hoje (15) a contratação do atacante Rodrygo, de 17 anos, nascido em Osasco. Ele deixará o Santos em julho do ano que vem, após atingir a maioridade. O Peixe deve receber em torno de R$ 172 milhões (40 milhões de euros) pelo jogador, que nas categorias de base chegou a ser chamado de “Neymar de Osasco”.

Em nota oficial sobre a venda de Rodrygo, o clube alvinegro não menciona valores, mas declara que “trata-se da negociação de um atleta com maior receita para um clube em toda a história do futebol na América Latina”.

“Nós, santistas, ainda teremos o prazer de ver o atleta Rodrygo por mais um ano com nossa mítica camisa. Esperamos que seja um período importante para o desenvolvimento do atleta no futebol brasileiro e de conquistas esportivas para o Santos Futebol Clube”, continua o clube.

O Real Madrid vai pagar um total de R$ 194 milhões (45 milhões de euros) pelo jogador, mas o clube santista só tem direito a 80% do valor. O contrato de Rodrygo com o clube espanhol vai até 2025.

Rodrygo

Rodrygo é mais um Menino da Vila lapidado pelas categorias de base do Santos F.C. Nascido em Osasco, o atacante chegou ao Clube em 2011 para participar da equipe de futsal e passou a marcar gols com frequência.

Pelo Campeonato Paulista Sub-17, chegou a marcar seis gols em uma única partida, o que contribuiu para sua convocação para a Seleção Brasileira Sub17.

Rodrygo também foi, aos 17 anos e dois meses, o jogador mais jovem da história a marcar um gol pela Libertadores da América, mais tradicional competição sul-americana de futebol.

Rodrygo é o atual artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, com cinco gols, e está convocado para a Seleção Brasileira Sub20.