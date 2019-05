Falha em airbag provoca recall no Jeep Renegade

A FCA – Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., convoca os proprietários do veículo Jeep Renegade, todas as versões, anos/modelo 2018 e 2019 para, a partir de 3 de junho de 2019, agendarem seu comparecimento a uma das concessionárias Jeep para que seja providenciada, gratuitamente, a atualização do software da central do airbag, visando a preservação dos seus parâmetros originais de fabricação.

O recall do Renegade ocorre porque foi identificada a possibilidade da desconfiguração dos parâmetros de funcionamento do software da central do airbag, comprometendo o acionamento dos airbags e dos pré-tensionadores dos cintos de segurança do veículo, em caso de colisão ou capotamento, aumentando o risco de danos físicos ao condutor e aos passageiros.

Estão envolvidas nesta campanha de recall do Renegade 37.723 unidades do veículo, com os números de chassis não sequenciais (últimos seis dígitos) 184001 a 252736. O tempo mínimo para o reparo é de aproximadamente 1h.

Para consulta dos números dos chassis envolvidos e/ou mais informações, consulte o site www.jeep.com.br ou contate a Central de Serviços ao Cliente Jeep pelo telefone 0800 703 7150.

