Record divulga informação falsa sobre explosão em shopping de Barueri

A Record TV noticiou, pouco antes das 9h desta terça-feira (19), que uma explosão no Shopping Tamboré, em Barueri, havia deixado sete feridos. Com imagens de helicóptero que sobrevoava o local mostrando uma ambulância e profissionais de resgate, o telejornal “Fala Brasil” chegou a afirmar que a suposta explosão teria ocorrido em um gerador de energia no estacionamento. No entanto, tudo tratava-se de uma simulação realizada pelo centro de compras.

As imagens mostradas pela Record eram, na verdade, um um simulado interno de incêndio realizado com o acompanhamento do Corpo de Bombeiros. “Contamos com fumaça, o alarme foi acionado, pessoas estavam maquiadas como se fossem vítimas e foi feita a contenção do foco do incêndio simulado por nossos brigadistas. Tudo para garantir o máximo de realidade e treinar o socorro em situações de emergência. O shopping está funcionando normalmente e tudo não passou de um simulado de rotina para garantir segurança aos nossos lojistas, funcionários e clientes”, esclareceu o Shopping Tamboré, em nota.

Em seu site de notícias, R7, a Record admitiu o erro: “O R7 errou ao informar às 8h55 desta terça-feira (19) que houve uma explosão em um shopping em Barueri. Na realidade, foi realizada uma simulação”.

