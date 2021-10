SBT tem vagas de emprego e estágio abertas em Osasco

O SBT, emissora sediada em Osasco, está com vagas de emprego abertas em diversas áreas. Também há oportunidades de estágio.

As vagas abertas são para os cargos de analista administrativo (comercial), analista contábil júnior, analista de suporte de vendas, analista fiscal júnior, arquivista de mídias, assistente administrativo (propriedade imaterial), contrarregra, gamer e tapeceiro.

Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência: editor de VT e assistente administrativo, para atuar nos departamentos de Jornalismo, Produção de TV e Corporativo.

A função de analista administrativo exige graduação completa em Publicidade e Propaganda ou Marketing, pleno conhecimento no pacote Office (principalmente Excel e Power Point), interesse em se desenvolver em atividades administrativas na Diretoria Comercial.

Para o cargo de analista contábil é necessário ter ensino superior completo em Contabilidade, conhecimento intermediário em Excel e ter experiência (até mesmo como estagiário) em atividades relacionadas com classificação contábil, conciliação e análise de contas e demonstrações contábeis.

O salário é compatível com o mercado. A empresa oferece benefícios como vale refeição, vale alimentação, Gympass, assistência médica e odontológica (para o colaborador, cônjuge e dependentes), previdência privada, seguro de vida, auxílio creche, além de acesso ao Clube SBT com descontos em produtos, lazer e cursos.

Estágio

A emissora sediada em Osasco também está contratando estagiários. Há vagas de estágio em Administração de empresas (nos departamentos Jurídico, Diretoria e de Projetos Legais), Conteúdo Digital, Rádio e TV, Teledramaturgia e Engenharia Elétrica.

Para a maior parte das oportunidades, é necessário estar cursando na área da vaga pretendida (período noturno), ter conhecimento intermediário ou avançado em Excel, além de apresentar ótima comunicação oral e verbal.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, o SBT oferece aos estagiários vale refeição, auxílio transporte/estacionamento/fretado, programas de apoio (psicológico, nutricionista e de ergonomia), treinamentos e acesso ao Clube SBT.

Como se candidatar às vagas de emprego e estágio no SBT, em Osasco:

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas de emprego ou estágio devem acessar o site de recrutamento do SBT, escolher o cargo pretendido e cadastrar o currículo online.

