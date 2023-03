Record mostra ao vivo momento em que homem desaparece na enchente na região entre Carapicuíba e Barueri

O “Cidade Alerta”, da Record TV, que é apresentado por Luiz Bacci, virou alvo de críticas após exibir ao vivo o momento em que um homem é arrastado e desaparece na enchente, no limite entre Carapicuíba e Barueri, após o temporal que atingiu a região, na tarde desta terça-feira (14).

O helicóptero da emissora sobrevoava a região quando registrou o homem com a água na altura do pescoço. Ele desapareceu em questão de minutos. As imagens são impressionantes.

Bacci começa a pedir socorro às autoridades ao ver o homem “ser engolido” pela água. “O rapaz vai morrer no meio da água. Não tem um bote para ajudar a população. O cara está sendo arrastado, o cara foi arrastado e desapareceu no meio da água”, disparou o apresentador do “Cidade Alerta”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência do afogamento por volta das 17h36, na avenida Marco Antônio Calegari, 100, em Barueri. As equipes de resgate estão no local e usam um bote para auxiliar nas buscas. Ainda não há informações sobre o paradeiro do homem.

17h36 Afogamento em curso em enchente pela Av Marco Antônio Calegari, 100 – Barueri. 02 vtrs empenhadas. Aguardando inf local. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 14, 2023

No Twitter, internautas criticaram a exposição das imagens. “Triste demais essa cena”, lamentou um internauta. “Além de ficar reprisando a [suposta] morte do cara, ainda fica falando que os outros tão indo pelo mesmo caminho”, criticou outro. “Aulão ao vivo e de graça de como NÃO fazer jornalismo”, exclamou outro.

Ainda no programa, Bacci rebateu algumas críticas: “É a imagem da realidade, eu vou ficar escondendo a realidade? É o que está acontecendo em São Paulo”.

A forte chuva que atingiu a região hoje provocou estragos em Carapicuíba, onde o muro de uma escola desabou e um carro foi arrastado pela força da água.