Muro de escola desaba e correnteza arrasta carro no Centro de Carapicuíba

O muro da Escola Estadual Toufic Joulian, no Centro de Carapicuíba, desabou na tarde desta terça-feira (14) após o temporal que atingiu a região. Um veículo que estava ao lado da escola, na travessa da Avenida Rui Barbosa com a rua Nelsom Neves Fonseca, foi arrastado pela força da água, que invadiu o pátio.

Até o momento não há informações se houve feridos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo sendo arrastado e o entorno da escola, que ficou completamente alagado. Em um dos vídeos, é possível ver os carros dos professores ilhados dentro do estacionamento.

Além da região central de Carapicuíba, há relatos de alagamentos nos bairros Vila Silviania, Cidade Ariston, Capriotti, Parque Jandaia, Jardim Popular, Cohab 5, Parque Santa Teresa e Jardim Novo Horizonte. Na Vila Sul Americana, carros chegaram a ser arrastados pela correnteza, como mostra um vídeo publicado nas redes sociais. A água também subiu no Km 21, limite com Osasco.

Chuva na região

No trecho do Terminal Metropolitano, motoristas circulavam com dificuldade até às 16h30 aproximadamente, e agora esperam a água baixar para seguir viagem. Ainda em Osasco, alguns pontos do Km 18 também ficaram alagados.

Na região, o temporal fez com que a água subisse em alguns bairros de Cotia, como Granja Viana, e em Jandira. De acordo com populares, o terminal de ônibus de Jandira ficou submerso.