EMTU muda itinerário de 30 linhas de ônibus devido às obras do viaduto em Carapicuíba

EMTU muda itinerário de 30 linhas de ônibus devido às obras do...

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vai alterar o itinerário de 30 linhas de ônibus a partir desta quarta-feira (15). As linhas serão desviadas por aproximadamente 90 dias.

As rotas alternativas serão necessárias devido às obras do Viaduto Carapicuíba, que faz parte do Corredor Metropolitano Itapevi – Osasco (Vila Yara), que causarão a interdição da Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, em Carapicuíba.

Os desvios serão no sentido centro de Carapicuíba. Os itinerários seguem sem alteração até o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso, no Km 21. Depois, os ônibus seguirão pela Av. Antonio Faustino dos Santos, Av. Amazonas, Av. Brasil até retornar para a Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu (no seu trecho sem interdição), prosseguindo sem alteração para cada ponto final.

No sentido Osasco o percurso das linhas não terá modificações.

As seguintes linhas terão seus itinerários desviados:

