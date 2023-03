Temporal afeta circulação de trens da Linha 8, que passa por Osasco, Carapicuíba e região

A volta para casa de quem depende dos trens da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, que passa por Osasco e região, está complicada nesta terça-feira (14). Devido ao temporal que atingiu a região, os trens estão circulando com maiores intervalos.

publicidade

A circulação de trens da Linha 8, entre as estações Carapicuíba e Antônio João, ocorre em via única até o início desta noite. Uma descarga atmosférica na região da estação Santa Teresinha é o motivo da intercorrência, de acordo com a concessionária.

Vídeos que circulam nas redes sociais no início da noite desta terça (14) mostram a estação Carapicuíba lotada.

publicidade