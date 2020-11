Reeleita, Lúcia da Saúde luta por reestruturação do Centro de Referência em Diabetes em Osasco

Reeleita vereadora em Osasco nas eleições de domingo (15), Lúcia da Saúde (Podemos) diz que tem entre seus focos no segundo mandato como parlamentar a luta pela reestruturação do Centro de Referência em Diabetes na Policlínica Zona Sul. A unidade deve ter uma série de especialistas para tratar da doença, como nefrologista, endocrinologista, oftalmologista, cardiologista e neurologista entre outros.

Lúcia da Saúde foi à sexta vereadora mais votada de Osasco nesta eleição, com 3.567 votos. Sobre a campanha pela reeleição, ela comenta: “Foram noites sem dormir, um ritmo frenético de trabalho, mas Deus está conosco e agradeço a cada um que depositou sua confiança votando em mim. Contra números e a vontade do povo não existem argumentos. Vitória do trabalho, da experiência e de Osasco que vai seguir em frente”.

A vereadora diz que também quer ajudar o prefeito Rogério Lins (Podemos) a implantar em Osasco a Casa da Mulher, um Hospital do Homem, Centro de Referência ao Autismo, Núcleo de atendimento para pessoa com transtorno psicológico de automutilação, vítima de abuso, violência doméstica e tendência suicida, entre outras propostas.

