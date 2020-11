Sessão da Tarde de hoje (17/11) exibe Insubstituível na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (17/11) vai exibir o filme Insubstituível na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (17/11) – Insubstituível

Sinopse: Todas as pessoas podem contar com Jean-Pierre, o médico que os atende, cura e os tranquiliza há anos. Com ele doente, a recém-formada Natalie chega na cidadezinha para tentar ajudá-lo e enfrenta alguns dilemas: conseguir se adaptar à nova vida e, principalmente, substituir o homem que a população acredita ser insubstituível.

Título Original: Irreplaceable

Elenco: Francois Cluzet, Marianne Denicourt, Félix Moati, Isabelle Sadoyan

Direção: Thomas Lilti

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Comédia

