Rei do Soul Brasileiro, Gerson King Combo morre aos 76 anos

O cantor Gerson King Combo, conhecido como o Rei do Soul Brasileiro, morreu na noite desta quarta-feira (22), aos 76 anos, em decorrência de infecção generalizada e de complicações da diabetes após súbita internação.

Diversos artistas ligados à black music no Brasil manifestaram pesar pela morte de Gerson King Combo: “Muito obrigado por tudo o que você fez pela nossa música e cultura negra. Uma das maiores honras da minha vida, foi ter a sua amizade, você foi um Pai na música pra mim. Continuo seguindo os mandamentos black. Descanse em paz, eu te amo brother”, declarou o rapper Thaide.

Gérson Rodrigues Côrtes nasceu e cresceu em Madureira, no Rio de Janeiro. Iniciou a carreira nos bailes dos anos 1960. Influenciado por artistas norte-americanos como James Brown, Stevie Wonder, Little Richard, Chubby Checker e King Curtis, que inspirou seu nome artístico de Gerson King Combo.