Residencial com 40 apartamentos no Novo Osasco deve ser entregue em 2021

O residencial onde serão construídos 40 apartamentos no Novo Osasco, está ganhando forma. O término das obras está previsto para o primeiro semestre de 2021, de acordo com a administração municipal.

As unidades habitacionais serão distribuídas em duas torres. Uma torre terá cinco andares e contará com 24 apartamentos. Já os outros 16 apartamentos ficarão na outra torre, que terá quatro andares. O residencial contará também com salão de festas e estacionamento para visitantes.

Os 40 apartamentos serão destinados às famílias que estão cadastradas no Bolsa Aluguel e que aguardam a conclusão das obras.

O secretário de Comunicação, Thiago Silva, o secretário adjunto da pasta, Pedro Paulo, e o vereador Toniolo visitaram a obra na segunda-feira (13).

A visita ao empreendimento estava na agenda de compromissos do prefeito Rogério Lins, que testou positivo para a covid-19 e está em isolamento com Aline Lins. Afastado de suas atividades presenciais, Rogério Lins pediu para que os secretários dessem continuidade à sua agenda.