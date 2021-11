Ribamar participa de encontro do PSD em Brasília

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva, participa de encontro nacional de seu partido, o PSD, em Brasília. Na ocasião, será formalizada a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente da República nas próximas eleições.

“Estamos reunidos com líderes políticos do Brasil para discutir os rumos para o PSD. A política séria que vai liderar os caminhos para o futuro. Estamos confiantes”, declarou Ribamar durante o evento.

Além do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, participam do evento outros membros da sigla, como o presidente do diretório do PSD em Osasco, Lau Alencar; o primeiro suplente de vereador Laércio Mendonça; e o vereador de Santana de Parnaíba Silvinho Peccioli Filho.

Ainda durante o encontro, uma comitiva de filiadas do PSD Osasco, liderada pela coordenadora do partido no município, Doutora Patricia Hioki, participou da Mesa Temática que abordou a participação da mulher na política.