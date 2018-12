Rionegro & Solimões lançam nova versão do sucesso “Solidão”; confira

Considerada uma das duplas mais queridas do Brasil, Rionegro & Solimões chegam nesta sexta-feira, dia 14 de dezembro, com mais um lançamento que promete sacudir o Brasil. Os sertanejos fizeram uma versão marcante para o mega-hit “Solidão”, composta Cristovam Rei e José Rico e gravada originalmente por Milionário e José Rico.

Este lançamento é mais uma forma de homenagear Milionário e José Rico e relembrar os anos de amizade e história de estrada que os quatro tiveram juntos.

“Eles sempre foram uma grande inspiração para nós dois. Milionário nos deu muitos conselhos e junto com Zé Rico, tivemos diversas situações memoráveis”, comenta Rionegro. “Essa é mais uma forma de agradecer a esta dupla por tudo o que fizeram pela gente. ‘Solidão’ é uma linda música”, completa Solimões.

A ideia de fazer esta versão nasceu despretensiosamente nos bastidores de programas de TV. “Fizemos ela ao vivo a primeira vez no programa ‘A Hora do Faro’ e depois repetimos a dose na ocasião em que participamos do ‘Programa do Porchat’. Foi então que ela tocou forte em nossos corações e decidimos lançar oficialmente a versão”, detalha Solimões.

Lançada pela One RPM, “Solidão” ganhou um clipe no formato lyric vídeo – que também será disponibilizado dia 14 de dezembro – gravado na apresentação deste ano da dupla na Festa do Peão de Barretos – com direito a imagens aérea da plateia. O fonograma foi produzido pelos próprios Rionegro & Solimões no estúdio TM Áudio, em Franca.