Ladrão cai do telhado e é preso em Osasco

Policiais militares flagraram, na noite desta quinta-feira (13), um suspeito de furto na avenida dos Autonomistas, altura da região central de Osasco.

De acordo com a PM, os agentes de segurança foram averiguar um posto de combustíveis desativado. Lá, se depararam com o suspeito em cima do telhado. Ele tentou fugir e acabou caindo.

Os policiais levaram o suspeito ao Pronto Socorro Central, onde ele foi medicado e liberado e o encaminharam ao 5ª DP, onde foi elaborado boletim de ocorrência por furto tentado/desacato.