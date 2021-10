Roberta Campos traz seu novo show “O Amor Liberta” a Osasco

A cantora Roberta Campos apresenta seu novo projeto “O Amor Liberta” no dia 12 de novembro, no Teatro Aspro, em Osasco. O show, no formato voz e violão, será às 21h e promete emocionar o público, com um repertório repleto de músicas inéditas e grandes sucessos da artista.

publicidade

Na apresentação, Roberta vai cantar suas mais novas músicas, além de outras que foram sucesso nas rádios e nas trilhas das novelas nacionais, entre elas “De Janeiro a Janeiro”, “Minha Felicidade”, “Abrigo” e releituras tão particulares de “Casinha Branca” e “Quase sem Querer”.

“Voltar aos palcos inunda o meu coração de amor, de coisa boa, de vida. Eu fiquei por mais de um ano esperando muito por esse momento e agora tenho muita energia e vontade de subir em muitos e muitos palcos pelo Brasil e pelo mundo”, revela Roberta Campos.

publicidade

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria, onde também podem ser encontradas mais informações. O show será no Teatro Aspro, que fica na rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, na Vila dos Remédios, em Osasco.

O Amor Liberta

O Amor Liberta é o nome do novo álbum de Roberta Campos. Com 11 faixas inéditas, o trabalho produzido por Paul Ralphes mostra uma artista que se abriu para outros gêneros. “Fala sobre o meu momento, traz uma mensagem de resiliência, amor, força, coragem. Fiquei por 6 anos sem lançar um álbum cheio e nesse tempo eu me conheci muito, eu me perdoei, me melhorei, me aceitei, eu aprendi a me amar”, explica a cantora.

publicidade

Na mistura de sua MPB de voz e violão com indie, jazz, bossa nova ou blues, as faixas preservam a leveza característica da artista. A direção musical é da própria Roberta Campos, com figurino de Julia Pak.

Roberta Campos | “O Amor Liberta” Voz e Violão em Osasco

Quando: 12 de novembro, sexta-feira, às 21h

Local: Teatro ASPRO

Ingressos: R$ 40,00 – R$ 80,00 (Mega Bilheteria)

Classificação: 12 anos

O REI DO SOUL// Tributo a Tim Maia é atração em teatro de Osasco