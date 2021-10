Tributo a Tim Maia é atração em teatro de Osasco

No dia 6 de novembro, às 21h, o Teatro Aspro, em Osasco, recebe o Tributo a Tim Maia: O Rei do Soul. Com uma banda interativa e repertório que se divide entre romântico, soul e funk, o show promete animar e emocionar o público.

Em seu projeto “Tributo ao Rei do Soul”, Nestor Marangoni, cantor, maestro e dono de um timbre grave rouco vai reviver grandes sucessos que ficaram imortalizados na voz de Tim Maia, tais como “Primavera”, “Azul da cor do mar” e “Não quero dinheiro”.

Os ingressos são vendidos entre R$ 40 e R$ 80 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria. O Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios, em Osasco.

Serviço

Tributo a Tim Maia: O Rei do Soul em Osasco

Quando: 06/11, às 21h

Onde: Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios)

Ingressos: Mega Bilheteria

