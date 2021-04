Rodrigo Faro limpa porta de sua mansão em Alphaville e web reage: “Só com helicóptero”

A porta gigante da mansão de Rodrigo Faro, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, voltou a chamar atenção e agitar a internet neste fim de semana.

“Quem teve a ideia de colocar uma porta desse tamanho que limpe… Eu que lute”, brincou Faro, ao publicar uma foto limpando a “porta do céu”, como foi chamada por seguidores do apresentador, que não demoraram muito para fazer uma enxurrada de comentários e brincadeiras.

“Compra um andaime para isso, Rodrigo”, escreveu um seguidor. “A parte de cima só com o helicóptero consegue limpar né”, disparou outro. “Será que um drone com um pano amarrado resolve?”, sugeriu outro seguidor. “Só no rapel pra resolver”, disse outro.

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

A “pequena” porta da mansão de Rodrigo Faro, que já esteve entre os assuntos mais comentados da web em outros momentos. Além de ter sido chamada de “porta da arca de Noé”, “porta de Nárnia”, entre outros apelidos, foi considerada ainda perfeita para alguns seguidores: “Só uma dessa pra eu conseguir entrar sem bater os chifres”, brincou um deles.

“Até compraria uma, mas não gostei da maçaneta”, brincou outro internauta. “O problema que eu queria ter”, ironizou outro. “Gente rica é estranha”, disse um seguidor. “estou aqui pensando por que tão grande? kkkk”, questionou outro. “Muito pequena essa porta. Poderia ter escolhido uma maior”, disse um seguidor.

Além de Rodrigo Faro, outra moradora de Alphaville que já demonstrou gosto por portas gigantes e fazer faxina é a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, que também já esteve entre os assuntos mais comentados da internet ao aparecer várias vezes limpando sua mansão e exibindo o tamanho de sua porta.

