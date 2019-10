Rogério Lins: “A grande maioria das propostas de campanha nós vamos conseguir cumprir”

Em entrevista ao jornalista Hermano Henning na Rede Brasil de Televisão, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), falou sobre o momento socioeconômico de Osasco e ações realizadas por sua gestão. De acordo com ele, “as principais propostas do nosso governo, que foram divulgadas durante o período eleitoral, a grande maioria delas nós vamos conseguir cumprir”.

Segundo Rogério Lins, 67% de seus compromissos de governo já foram cumpridos. “Nós temos um programa de governo bem realista, bem pé no chão, dentro das expectativas da população. Não era nada ilusório, era algo palpável, que a gente tinha condições de realizar”, emendou Rogério Lins.

O prefeito declarou ainda: “os principais pleitos da cidade, no transporte coletivo, na mobilidade urbana, reorganização, Saúde, Educação, Infraestrutura… A gente inclusive criou uma ferramenta para que as pessoas pudessem acompanhar aquilo que a gente prometeu, no período eleitoral, e aquilo que a gente entregou. É um aplicativo, um site, chamado Visão 360 Osasco”.

Publicidade

Rogério Lins ressaltou ainda o fato de Osasco ter hoje o sexto maior PIB do país, segundo do estado, e ser apontada como uma das 10 melhores cidades para se fazer negócios, em levantamento da Urban Systems divulgado pela revista Exame.

O prefeito destacou ainda que “no final do ano, Osasco, depois de 14 anos de luta, vai começar a ter o Bilhete Único; na Educação, a gente tinha um déficit muito grande de vagas em creches, que a cada semestre a gente comemora centenas de novas vagas em creches, vamos marcar nosso governo como o governo que mais entregou vagas em creches na história de Osasco”.

Publicidade

Rogério Lins ressaltou ainda o Hospital Veterinário Público, que tem duas unidades, inauguradas este ano. “O maior do país é o de Osasco”.

Na Saúde, destacou reformas no Hospital Antonio Giglio e em outras unidades de saúde, contratações de médicos, mudanças no laboratório para tornar mais eficiente o sistema de exames e o futuro Hospital da Criança, cujas obras devem começar até o final do ano.

Segurança Pública

Sobre Segurança Pública, Rogério Lins declarou que “era o maior desafio do município”. “Osasco foi a cidade que, proporcionalmente, mais ampliou os investimentos em Segurança Pública do Brasil”.

“Dobramos os nossos investimentos em Segurança Pública. Com isso, a gente dobrou o efetivo da Guarda, alugamos novas viaturas, colocamos câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade”, destacou o prefeito.

Publicidade

“A gente tem trabalhado em conjunto, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil e é por isso que a gente está colhendo bons resultados. Houve 66% de queda de homicídios, entre outros delitos, na nossa cidade”.

Assista a íntegra da entrevista: