Rogério Lins acompanha primeira sessão da Câmara de Osasco após recesso de julho

O prefeito de Osasco (Podemos), Rogério Lins, esteve na Câmara Municipal para acompanhar a primeira Sessão Ordinária da Casa após o recesso parlamentar de julho, na última quinta-feira (3).

Os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, além dos secretários municipais também participaram da abertura dos trabalhos do Legislativo e foram recepcionados pelo presidente Carmônio Gonçalves Bastos e todos os demais vereadores.

“É com muita alegria que volto para uns maiores poderes legislativos do Brasil. Uma escola não somente política, mas também uma escola de vida para todos. Tive a honra de passar aqui pela Câmara por duas legislaturas e encontrei grandes lutadores, homens e mulheres que se empenharam muito na construção de uma Osasco melhor e com menos desigualdades”, disse o prefeito.

Lins aproveitou a oportunidade para falar sobre alguns projetos que estão em execução na cidade nas áreas da educação, saúde, segurança e mobilidade urbana, entre elas as obras da nova entrada da cidade pela Rodovia Castello Branco e o hospital da Criança e da Mulher.

“Vamos entregar ainda este ano, graças ao empenho do ex-governador Rodrigo Garcia e agora do governador Tarcísio de Freitas, que é um tocador de obras, a nova entrada de Osasco. O acesso vai resolver um gargalo histórico do nosso município e que muitos nem acreditavam que um dia pudesse acontecer. As pessoas terão um fluxo de veículos muito mais rápido para se locomoverem. Isso traz progresso, envolvimento e geração de emprego”, declarou na ocasião.

Presente ao evento, o deputado Gerson Pessoa, fez um balanço da sua atuação nos quatro primeiros meses de atuação na Assembleia Legislativa. “Conseguimos colocar em prática nosso principal objetivo que era o de estreitar a relação com o Governo do Estado. Tem muita coisa boa que o Estado possui e que Osasco ficou de fora porque não havia ninguém fazendo essa interlocução. Eu me dediquei nesses primeiros meses a fazer com que pelo menos nossos secretários municipais fossem até as secretarias de Estado”, disse.

Gerson afirmou ainda que para esse segundo semestre, haverá a ampliação do Programa Bom Prato na cidade. “Hoje são distribuídas em torno de 1.400 refeições, mas tínhamos o compromisso de triplicar esses números, então passaremos para 4.500 refeições entregues no município. Mas isso só foi possível porque a gente esteve lá mostrando que existe a cidade de Osasco para o secretário. Vamos continuar firmes no nosso propósito, sempre com muito diálogo, porque quem ouve mais, erra menos”.