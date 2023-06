Rogério Lins anuncia entrega do Parque da Fito na próxima semana

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a reforma do Parque da Fito, no Jardim das Flores, será entregue na próxima semana para a população.

Segundo Lins, o novo Parque da FITO vai ficar aberto até às 20h e terá novos ambientes, como Espaço Pet, Street Ball, pista de caminhada com LED, academia, entre outros.

Entre as novidades, a Arena Esportiva, instalada na antiga quadra de futebol é o destaque. O novo espaço vai abrigar a quadra de futebol society com grama sintética e uma quadra de basquete 3×3 equipados com iluminação de LED e arquibancada.

