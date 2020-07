Rogério Lins, prefeito de Osasco, sofre infarto

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, sofreu um infarto na tarde desta quinta-feira (2) e foi encaminhado com urgência ao Hospital Municipal Antônio Giglio, onde segue em estado estável e fazendo exames, segundo informações do jornal “Diário da Região”. A assessoria do prefeito diz que emitirá nota oficial em instantes.

Há um ano, Rogério Lins passou 12 dias no Hospital Antônio Giglio após um acidente ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor” junto à primeira-dama, Aline Lins. O prefeito de Osasco relembrou o episódio em postagem nas redes sociais no domingo (28). “Agradecemos a Deus pelo grande livramento em nossas vidas e por não ter acontecido nada com nossas filhas, que estavam conosco, nem com ninguém que estava no evento”, declarou o prefeito de Osasco.

Mais informações sobre o estado de saúde do prefeito de Osasco em instantes.