Rogério Lins relembra 1 ano do acidente com fogueira: “grande livramento”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, relembrou, neste domingo (28), o primeiro ano do acidente que ele e a primeira-dama, Aline Lins, sofreram ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”. “Agradecemos a Deus pelo grande livramento em nossas vidas e por não ter acontecido nada com nossas filhas, que estavam conosco, nem com ninguém que estava no evento”, declarou, em postagem nas redes sociais.

Rogério e Aline Lins sofrerem queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto e ficaram 12 dias internados no Hospital Municipal Antonio Giglio.

“Agradecemos a todos, cada um dentro de sua Fé, que oraram e torceram por nossa recuperação. Agradeço aos socorristas e a cada funcionário do Hospital Municipal Antônio Giglio. A melhor forma de eu e minha esposa agradecermos tanta dedicação e carinho, é continuarmos nossa missão de fazer o bem! Deus abençoe a todos, tenham um ótimo Domingo”, afirmou o prefeito de Osasco.