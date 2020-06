Sniper Americano: filme com Bradley Cooper chega à Netflix dia 1°

O filme “Sniper Americano” vai chegar à plataforma de streaming Netflix na próxima quarta-feira (1°). O longa vencedor de Oscar é estrelado por Bradley Cooper e dirigido por Clint Eastwood.

Na produção, Chris Kyle (Bradley Cooper) é um morador do Texas que sonha em ser cowboy. Abalado com os atentados de 11 de setembro de 2001, ele se junta às forças especiais da marinha americana e vai servir na guerra do Iraque. Entre a tensão das batalhas, Chris Kyle se destaca como o sniper mais letal a história do exército americano.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque na Netflix está o filme Branca de Neve e o Caçador, que entra para o catálogo na terça-feira (30) e o show de stand up comedy de Thiago Ventura “Pokas”, que chega na quinta (2).