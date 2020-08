Rogério Lins realiza “Caravana Digital” para discutir projetos para a reeleição em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), vai realizar, a partir deste sábado (22), uma “Caravana Digital” para discutir diversos temas para a elaboração de seu programa de governo na busca pela reeleição à Prefeitura nas eleições municipais de novembro.

Serão realizadas 19 reuniões virtuais, por meio do site da pré-campanha de Rogério Lins (www.osascocadavezmaisnossa.com.br), nas quais serão colocadas em debate ideias e propostas.

As reuniões ocorrerão aos sábados, terças e quartas-feiras, com 19 eixos temáticos, como Saúde, Desenvolvimento Urbano, Juventude, Meio Ambiente, Empreendedorismo, Combate ao Racismo, Proteção das Crianças, Valorização da Família e Respeito ao Idoso, Segurança, Combate à Pobreza, Moradia, Educação, Mobilidade e Infraestrutura, Cidadania, Direitos Humanos e Diversidade, Trabalho e Renda, Modernização da Gestão, Cultura, Mulheres, Democratização do Governo e Inclusão da Pessoa com Deficiência.

A estratégia da Caravana Digital é uma forma de elaborar democraticamente o programa de governo em meio ao distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, afirma a coordenação da pré-campanha de Rogério Lins.