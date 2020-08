Rogério Lins sobre volta às aulas em Osasco: “Não tem previsão, não temos pressa”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), reafirmou, em transmissão de vídeo na noite desta quinta-feira (6), que não há previsão para o retorno das aulas presenciais na rede municipal em meio à pandemia de covid-19. “Não tem previsão, não temos pressa”, declarou.

“A prioridade é proteger a vida das crianças, dos professores, dos transportadores escolares, das famílias”, continuou o prefeito. “Nós só vamos voltar quando houver 100% de segurança. Se isso só acontecer no ano que vem, nós vamos voltar só no ano que vem”, emendou Rogério Lins.

“Nós vamos continuar com as atividades para as crianças em casa, com as apostilas, mas nós não vamos voltar às aulas sem ter 100% de segurança”, completou o prefeito de Osasco.

Estado

O governo do estado planeja liberar o retorno gradual das aulas presenciais na rede pública e particular a partir de 8 de setembro, com uma espécie de “rodízio” de alunos e uma série de regras de distanciamento e higiene contra a disseminação da covid-19.

Pelo plano do governo estadual, na primeira de três etapas, as salas terão ocupação máxima de 35%, com revezamento de estudantes durante a semana e sob rígidos protocolos de segurança definidos no Plano São Paulo de indicadores de saúde.