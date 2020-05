Rose Miriam é expulsa do inventário de Gugu Liberato por “tumultuar”

A turbulenta batalha judicial envolvendo a família Liberato ganhou mais um capítulo. Rose Miriam Di Matteo foi retirada da ação do inventário de Gugu Liberato. A médica foi acusada de tumultuar a ação e não poderá ter informações do processo de partilha dos bens do apresentador, segundo informações do site “Notícias da TV”.

Na decisão, que foi publicada no Diário Oficial de Justiça no dia 18 de maio, a juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira se baseia em um documento apresentado pela família de Gugu, em que Rose reconhece o acordo que fez com o apresentador para ter filhos, sem a existência de contato íntimo e relação conjugal.

Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado, após um acidente doméstico nos Estados Unidos. Ele deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão, da qual Rose Miriam ficou de fora e luta, desde então, para comprovar a união estável com o apresentador.

Duas derrotas de Rose na Justiça teriam sido usadas como justificativa para barrá-la do acesso ao inventário de Liberato. Em fevereiro, a mesma magistrada negou o pedido de bloqueio de 50 % dos bens deixados por Gugu. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou a liminar de primeira instância que determinava o pagamento de pensão mensal para a mãe dos filhos de Gugu.

“Se não bastassem os fatos expostos acima, a terceira [Rose] vem tumultuando o andamento do feito, com a juntada de petições, cujo conteúdo foge ao objeto dos presentes, e supostamente, dando indevida publicidade dos atos processuais. Igualmente, o advogado da terceira não terá mais acesso aos autos, devendo, todavia, ser intimado da presente decisão”, declarou a juíza na decisão.

Ainda na decisão, Rose foi advertida de que não poderia falar sobre o caso com a imprensa. “Este Juízo advertiu a terceira de que se abstivesse de comunicar os atos processuais à imprensa, conduta esta, ademais, tipificável como crime”, diz o texto. A mãe dos filhos de Gugu pode entrar na Justiça para reverter a decisão.

Vale lembrar que além de Rose Miriam, o chef de cozinha Thiago Salvático, ex-companheiro do apresentador, também luta da Justiça por parte da herança de Gugu.

