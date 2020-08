Santana de Parnaíba tem a 2ª maior concentração de ricos no país

Estudo realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta Santana de Parnaíba como a cidade com a segunda maior concentração de ricos no Brasil. Conhecido pelos condomínios fechados de Alphaville e Tamboré, o município tem 108 mil habitantes e renda média de R$ 5.384,77, segundo o levantamento.

A pesquisa é liderada pela cidade mineira de Nova Lima, a 24 quilômetros de Belo Horizonte, que tem cerca de 90 mil habitantes e reúne diversos condomínios de luxo onde vivem pessoas que trabalham na região metropolitana da capital de Minas Gerais. A renda média da população do município é R$ 6.253,03.

Além de Santana de Parnaíba, outras cidades paulistas entre as dez com a maior concentração de ricos no país são: São Caetano do Sul (renda média de R$ 4.565,34), Santos (R$ 3.763,84) e Campos do Jordão (R$ 3.493,98).

“Existe um padrão que se repete nos dados. Os lugares que atraem os mais ricos não são necessariamente produtivos economicamente. O que explica a concentração é a qualidade de vida”, afirmou o economista Marcelo Neri, que elaborou a pesquisa, à revista Veja. “Onde moram pessoas de alta renda, abre-se o mercado de trabalho para médicos, advogados e outros profissionais liberais em geral”, completou.

Na outra ponta da tabela, o estado do Maranhão tem oito municípios entre os dez de menor renda do país, enquanto o Pará apresenta dois.