Avó de Michelle Bolsonaro morre por covid-19

A avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, morreu por complicações da covid-19, na madrugada desta quarta-feria (12).

Maria Aparecida estava internada Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal, onde fazia o tratamento da doença. Desde o início de julho, ela estava na UTI, mas não resistiu ao tratamento e faleceu por volta das 2h da manhã.

No final do mês de julho, Michelle Bolsonaro testou positivo para a covid-19. O presidente Jair Bolsonaro também já contraiu a doença. Ele anunciou o resultado positivo do teste no dia 7 de julho e permaneceu em isolamento no Palácio da Alvorada até o dia 25 de julho, quando informou que estava recuperado.