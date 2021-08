Seleção para 40 vagas de auxiliar de produção acontece sexta-feira (13) no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) informou nesta quarta-feira (11) que reúne 40 vagas para o cargo de auxiliar de produção. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários de uma empresa localizada em Barueri.

publicidade

O nome da empresa contratante não foi divulgado pelo PAT. O salário é de R$ 1.250 e benefícios. Para se candidatar às vagas é necessário ter ensino médio completo, experiência de, no mínimo, seis meses na função e disponibilidade para trabalhar em Barueri.

Os interessados que cumprem os pré-requisitos solicitados pela empresa devem procurar o PAT de Carapicuíba, que fica no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba) na sexta-feira (13). As senhas para participar do processo de seleção será distribuídas a partir das 10h.

publicidade

É necessário levar os documentos pessoais, currículo atualizado e caneta. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4167-6303.

OPORTUNIDADES// Prefeitura de Carapicuíba abre 176 vagas de estágio