Polícia prende “Loirosa”, parceira no tráfico da “Gatinha da Cracolândia”, detida em Barueri

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (10), Talita Gomes Felix, 35 anos, acusada de traficar drogas na região central de São Paulo na mesma quadrilha que Lorraine Bauer, conhecida “Princesa da Cracolândia” ou “Gatinha da Cracolândia”, detida no mês passado em Barueri.

Segundo as investigações, Talita é conhecida nas ruas como “Loirosa”. Ela era investigada há mais de seis meses e estava foragida. Chegou a pintar o cabelo para tentar se disfarçar. A suspeita de tráfico foi presa em um imóvel na região da Liberdade, na Capital paulista.

Além de “Loirosa” e da “Gatinha da Cracolândia”, pelo menos outros 13 suspeitos de tráfico foram presos em operações da Polícia Civil nas últimas semanas.

“Gatinha da Cracolândia”

A prisão de Lorraine em Barueri, onde morava, repercutiu em todo o país. Chamou a atenção o perfil da suposta criminosa, de família de classe média e que ostentava em viagens em imagens divulgadas nas redes sociais, com mais de 30 mil seguidores.

Ela já havia sido presa poucas semanas antes e liberada para prisão domiciliar por ter uma filha bebê, mas, segundo as investigações, continuou a vender drogas e acabou detida de novo. Da cadeia, a “Gatinha da Cracolândia” enviou uma carta à mãe: “Te amo muito [emoji de coração]. Não esquece de mim”. (Com informações do “Brasil Urgente”)