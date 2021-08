Barueri abre inscrições para cursos de assistente financeiro, eletricista, E-Social e outros 12

Entre os dias 16 e 18 de agosto serão abertas as inscrições para mais uma etapa do programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri. A iniciativa oferece 15 cursos de qualificação profissional online gratuitos.

Com carga horária de 100 horas cada, são oferecidos cursos de: assistente administrativo, assistente de departamento social, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, auxiliar de logística, marketing digital, gestão de qualidade, auditor interno de qualidade, liderança e coach, portaria e recepção, técnicas de oratória e técnicas de segurança do trabalho.

Também serão oferecidos os cursos de NR 10 (Norma Reguladora que auxilia na segurança de profissionais que trabalham com energia elétrica) e eletricista autônomo. Ambos com carga horária de 40 horas.

Há ainda uma novidade dentre as opções: o curso de E-social, programa do governo federal que digitaliza informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. “Esse curso é importante para que as empresas conheçam essa ferramenta e realizem, de maneira digital, o lançamento de dados no sistema, facilitando a vida das indústrias e dos comércios de Barueri”, explica Joaldo Macedo Rodrigues. secretário de Indústria, Comércio e Trabalho do município.

As aulas terão início no dia 8 de setembro e ficarão disponíveis na plataforma online até 8 de outubro. Após aprovação, o candidato receberá um certificado digital de conclusão do curso.

Inscrições nos cursos oferecidos em Barueri:

Desta vez, serão 1.345 vagas destinadas aos moradores de Barueri, que tenham idade a partir de 18 anos, ensino fundamental ou médio concluídos e o Cadastro Cidadão atualizado.

Para se inscrever, os interessados deverão acompanhar as páginas das redes sociais do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram, onde serão divulgados a lista de candidatos aprovados e demais detalhes. Após a inscrição, o candidato receberá no e-mail cadastrado no sistema a confirmação com o link que dará acesso à plataforma de estudos via token.

Mais informações podem ser solicitadas por meio dos telefones (11) 4163-1340, (11) 4199-0513 e pelo WhatsApp (11) 94272-7589 (somente mensagens).

