Presa em Barueri, “Gatinha da Cracolândia” escreve carta para a mãe: “Não esquece de mim”

Presa em Barueri na última quinta-feira (22), a “Gatinha da Cracolândia”, Lorraine Bauer, acusada de traficar drogas na região da Cracolândia, em São Paulo, enviou uma carta para a mãe: “Te amo muito [emoji de coração]. Não esquece de mim”, escreveu a jovem, de 19 anos (leia mais abaixo).

O perfil diferente de Lorraine no tráfico, de família de classe média e influenciadora digital com mais de 30 mil seguidores no Instagram, o levaram a ser conhecida como “Gatinha da Cracolândia” ou “Princesa da Cracolândia” e a prisão dela foi destaque em todo o país.

Segundo as investigações da Polícia Civil, ela chegava a lucrar mais de R$ 6 mil por dia com o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Após a prisão dela, em Barueri, ela indicou a localização de grande quantidade de drogas que armazenava no momento: mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume.

A “Gatinha da Cracolândia” já havia sido detida no mês passado, mas acabou liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar por ter uma filha de poucos meses.

Na carta enviada à mãe, divulgada pelo portal “Uol”, Lorraine pede que ela cuide da criança e para que sua advogada, Ana Paula Muniz Soares, não seja substituída. Confira:

“Oi, mãe. Eu sei que nesse momento eu não posso decidir nem pedir nada pra você. Mas eu preciso da Ana, eu preciso de uma advogada como ela, que tem coração, que tem sentimento. Desde antes de tudo isso ela já estava me ajudando. Antes de tudo ela foi a primeira a aparecer na delegacia. Ela está me confortando e me ajudando muito. Eu não posso te ver nem a [cita o nome da própria filha], então pelo menos preciso de alguém como ela. Te amo muito [emoji de coração]. Não esquece de mim”.

