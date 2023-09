Semana Nacional do Trânsito terá instalação de antena corta pipa na Castello, em Barueri

Semana Nacional do Trânsito terá instalação de antena corta pipa na Castello,...

A Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, em Barueri, será marcada por diversas ações para pedestres e motociclistas realizadas pela CCR ViaOeste. Entre as atividades estão café para pedestres com a distribuição de folhetos informativos, simulação de embriaguez e instalação de antenas corta-pipas em motocicletas.

publicidade

O café foi realizado nesta manhã, na altura do Km 26 da Castello Branco. Foram passadas informações de segurança no trânsito aos pedestres que passavam pela passarela. A ação teve apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Amanhã (20), será realizada a ação “Epidemia da Distração”, das 16h30 às 17h30, na Estação de Barueri, no centro da cidade.

publicidade

Já na quinta-feira (21), a Concessionária fará um Pit Stop para motociclista e instalação de antenas corta pipas, das 8h às 10h, na Rodovia Castello Branco, km 20 – Barueri. Esta ação contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMR).