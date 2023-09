APAE Itapevi ganha nova pintura, jardim sensorial e mais melhorias

A obra de reforma da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Itapevi foi entregue na última semana. O espaço recebeu benfeitorias em todos os ambientes, como salas de aula e áreas externas.

Entre as melhorias estão: pintura geral, concretagem do piso do estacionamento, grafitagem dos muros internos, instalação de um elevador panorâmico, espaço multiuso e tenda sombreadora, além de jardim sensorial para os alunos. As benfeitorias foram realizadas com recursos de emendas parlamentares e da Prefeitura.

A entidade sem fins lucrativos funciona há 38 anos no município e mantém convênio com a Prefeitura de Itapevi, atendendo 310 alunos atualmente.

“A APAE é um porto seguro para todas essas crianças e jovens que necessitam de atenção especializada. Como prefeito e cidadão faço questão de estar sempre à disposição desta entidade tão importante para a nossa cidade”, disse o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), que participou da entrega das melhorias, na sexta-feira (15).

