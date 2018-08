Servidores de Cotia continuam greve e fazem passeata debaixo de chuva

O quinto dia de greve dos servidores municipais de Cotia foi marcado por mais uma manifestação dos trabalhadores, que fizeram uma passeata pela cidade mesmo debaixo de chuva nesta sexta-feira (3).

“A atual gestão do prefeito Rogério Franco (PSD) é baseada em falsas promessas para o funcionalismo de Cotia”, afirma o Sindicato dos Servidores (Sintrasp).

Os funcionários do município reivindicam reposição das perdas salariais, manutenção dos direitos a quinquênio e sexta parte, entre outros, que foram suprimidos com as últimas reformas da administração municipal, e pauta permanente de negociação.



Rogério Franco divulgou um vídeo no Facebook no qual diz que os profissionais que se ausentarem das escolas e creches terão descontos nos salários pelas faltas. “Estão parando os serviços públicos para prejudicar os alunos da nossa cidade. Não vamos voltar atrás das nossas decisões”.

O Sintrasp afirma que “prefeito cada dia mostra que não tem nenhum respeito pela categoria. Vai à TV com a cara de pau dizer que não volta atrás de suas decisões. De uma forma sutil, tenta colocar o povo contra o servidor. Mas na rua, defendendo nossa dignidade, temos andando de cabeça erguida, conscientes de nossa plena cidadania”.

Na manifestação desta sexta, chamou a atenção o discurso de uma garotinha de dez anos em defesa da mobilização do funcionalismo.