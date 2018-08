MC Guimê, de Osasco, lança novo videoclipe, “Muito Dinheiro Nunca é Demais”; assista

O funkeiro MC Guimê, nascido e criado em Osasco e hoje morador de Alphaville, lançou seu novo videoclipe, da música “Muito Dinheiro Nunca é Demais”. Chama a atenção o fato de ele aparecer no clipe sem tatuagens, sua marca registrada, cobertas por maquiagem.

No vídeo, lançado pela Kondzilla, ele é um limpador de piscinas humilhado pelos patrões ricos e escreve letras de músicas no tempo livre rumo ao sucesso.

Guimê contou, ao TV Fama, da Rede TV!, que o novo hit é inspirado em sua própria história: “Voltei um pouco no passado. Era o funcionário de uma casa, tinha um patrão e eu escrevendo minha letra e esse patrão criticava o meu trabalho, aí o jogo deu volta. Graças a Deus consegui chegar longe”.

Confira o novo videoclipe de MC Guimê:

Confira também o clipe de “País do Futebol”, com participações de Neymar e Emicida, que teve parte gravada no campo do Vila Izabel, em Osasco: