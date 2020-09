Sesi Osasco retoma atividades parcialmente a partir de 1º de outubro

Seguindo as orientações e protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Sesi Osasco reabre seu balneário para livre utilização dos clientes a partir do dia 1° de outubro de 2020.

publicidade

Além do balneário, também está prevista para esta data o retorno das aulas de natação adulto e hidroginástica, a ampliação nos dias e horários de atendimento da academia e da pista de atletismo e a liberação para utilização parcial dos vestiários (40% da capacidade).

A utilização do balneário, da pista de caminhada e participação das aulas deverá ser agendada previamente pelo telefone 11 3602-6200 ou aplicativo Whatsapp 11 93440-6671.

publicidade

Confira abaixo as orientações para o retorno de cada uma destas atividades:

BALNEÁRIO – LIVRE UTILIZAÇÃO

Apenas a piscina semiolímpica estará aberta para livre utilização e contará com três raias disponíveis para nado livre de maneira intercalada, a cada 45 minutos.

publicidade

A capacidade máxima de atendimento do balneário será de até 12 pessoas e será permitido apenas um cliente adulto por raia ou até três pessoas, um adulto e duas crianças, na raia família. ATENÇÃO: famílias que contenham mais do que três pessoas deverão, necessariamente, reservar duas ou mais raias.

Horários disponíveis para utilização:

QUARTAS E SEXTAS: 07:00 – 07:45 | 08:00 – 08:45 | 10:00 – 10:45 | 11:00 – 11:45 | 19:00 – 19:45 | 20:00 – 20:45

TERÇAS E QUINTAS: 07:00 – 07:45 | 08:00 – 08:45 | 10:00 – 10:45 | 11:00 – 11:45 | 20:00 – 20:45

SÁBADOS E DOMINGOS: 08:00 – 08:45 | 09:00 – 09:45 | 10:00 – 10:45 | 11:00 – 11:45 | 12:00 – 12:45

AULA DE NATAÇÃO – ADULTO

A capacidade máxima de atendimento da aula de natação adulto será de até 12 alunos. Para participar, o aluno deverá realizar o agendamento com a secretaria única via telefone 11 3602-6200 ou aplicativo Whatsapp 11 93440-6671.

Horários das aulas: TERÇAS E QUINTAS: 19:00 – 19:45 // QUARTAS E SEXTAS: 12:00 – 12:45

AULA DE HIDROGINÁSTICA

A capacidade máxima de atendimento da aula de hidroginástica será de até 15 alunos. Para participar, o aluno deverá realizar o agendamento com a secretaria única via telefone 11 3602-6200 ou aplicativo Whatsapp 11 93440-6671.

Horários das aulas: TERÇAS E QUINTAS: 09:00 – 09:45 | 12:00 – 12:45 // QUARTAS E SEXTAS: 09:00 – 09:45 | 13:00 – 13:45

AMPLIAÇÃO ACADEMIA

A partir do dia 1° de outubro, a academia do SESI contará com mais dois novos horários para agendamento de turma, agora no período da manhã e passará a atender de segunda a sexta. Confira abaixo os horários disponíveis para agendamento:

Turma 01 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 15:00 – 15:45

Turma 02 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 16:00 – 16:45

Turma 03 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 17:00 – 17:45

Turma 04 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 18:00 – 18:45

Turma 05 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 19:00 – 19:45

Turma 06 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 20:00 – 20:45

Turma 07 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 07:00 – 07:45

Turma 08 – Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 08:00 – 08:45

PISTA DE ATLETISMO

A capacidade máxima de atendimento da pista será de até 25 pessoas e o horário liberado para a utilização será de:

TERÇA A SEXTA: 07:00 – 20:00 // SÁBADOS E DOMINGOS: 08:00 – 13:00

Assim como os demais espaços e atividades, será necessário realizar o agendamento via telefone 11 3602-6200 ou aplicativo Whatsapp 11 93440-6671 para utilização da pista.

ORIENTAÇÕES GERAIS IMPORTANTES:

Seguindo as orientações e protocolos de segurança e saúde, informamos que os clientes com idade a partir de 60 anos ainda não poderão retornar as aulas de natação adulto e hidroginástica, estando liberada somente a livre utilização do balneário.

Utilização piscina para crianças sem acompanhamento de adulto é permitida apenas a partir de 10 anos

Cada cliente poderá agendar no máximo 3 dias por semana, sendo final de semana apenas um agendamento

O agendamento de todas as atividades deve ser realizado pelo telefone 11 3602-6200 ou pelo WhatsApp 11 93440-6671

O cliente deverá informar a secretaria caso não possa comparecer nos dias e horários agendados

Obrigatório: transitar de máscaras desde a entrada até a saída do SESI, aferir a temperatura na entrada do SESI, higienizar os pés no tapete sanitizante

Aguarde a liberação do Guarda Vidas e/ou portaria para entrada no balneário (aguardar no setor de espera)

Passe pelo lava pés na entrada do balneário

Os vestiários estarão liberados com 40% de utilização

Obrigatório a utilização de chinelos para se deslocar dentro do balneário

Não será permitido compartilhar objetos pessoais

Ao utilizar a pista, evite aglomerações e mantenha o distanciamento seguro de 2 metros;

Os bebedouros estarão disponíveis apenas para abastecimento da garrafinha pessoal.

Frascos de álcool em gel estarão disponíveis em pontos estratégicos.

Serviço:

Local: Rua Calixto Barbieri, 23/83 – Jd. Piratininga, Osasco

Telefone: (11) 3602-6200

WhatsApp: (11) 93440-6671