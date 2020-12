Sessão da Tarde de hoje (04/12) exibe Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (04/12) vai exibir o filme Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (04/12) – Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo

Sinopse: Pérsia, idade média. Dastan é um jovem príncipe que ajuda o irmão a conquistar uma cidade. Lá, ele encontra uma estranha e bela adaga, que possui o poder de fazer seu portador viajar no tempo. Só que Dastan é vítima de um golpe. Incriminado injustamente pela morte do pai, o rei Sharaman, ele passa a ser perseguido como assassino e vive uma grande aventura enquanto luta para provar sua inocência.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Prince of Persia: The Sands of Time

Elenco: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Richard Coyle, Toby Kebbell

Direção: Mike Newell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura