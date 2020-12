Horóscopo do Dia (04/12) | Previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (04/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Chegou a hora de liberar sua agenda hoje e começar a procurar um lugar para aquela pessoa que você tanto gosta. É o momento de ter uma mudança no plano sentimental. A sua mente…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho nunca para. Você está em um momento de sua vida em que sabe que existem algumas decisões que são fundamentais para seu futuro. Pode não ter visto o tempo passar de forma tão vertiginosa até agora, sem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você terá uma atitude muito positiva neste dia e sabe muito bem que o amor é o motor do mundo. O jogo de sedução vai deixar você louco e vai querer passar mais tempo com a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para se entregar mais pelo seu trabalho, para chegar à vitória fazendo tudo o que quiser. É hora de encerrar alguns ciclos e, embora você ainda tenha muito a fazer, seria melhor começar a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo que espera há muito tempo começa a se materializar na figura de alguém especial que faz parte do seu círculo de amigos. A Lua cheia fará com que se sinta mais confiante e seguro…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho se tornará uma nova realidade que você deve realmente aceitar. Lançar-se em uma aventura e não permitir que ninguém o impeça de realizar seus sonhos será um dos seus desafios neste dia. O… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há tempo para trabalhar no amor neste dia. É um bom momento para ter um encontro com a pessoa que gosta e que acabará gerando grandes satisfações. Seja você mesmo e deixe-se…

Dinheiro & Trabalho: O tempo de trabalhar até tarde da noite acabou. Hoje você estará totalmente decidido e preparado para realizar seus sonhos. É um bom momento para parar e focar de forma diferente sua maneira de trabalhar. A… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor nunca é tarde demais para encontrar sua alma gêmea. Você verá que aquela sensação extra de boas vibrações que alguém especial lhe passa, será a responsável de querer falar…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho é de certa forma uma espécie de complemento que não quer mudar, você só está preparado para avançar passo a passo no seu dia a dia, sem estresse e com bons sentimentos. Se deseja crescer profissionalmente é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor está sempre no ar, é como uma espécie de fumaça que chega quando você menos espera e permite que sinta novamente uma série de emoções que nunca quis tirar do seu…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a prestar mais atenção a alguns detalhes do seu desempenho e abrirá os olhos para perguntas que não se fez até agora. Tem estado seguindo regras que não gosta muito, mas agora é a hora de cuidar da… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com uma pessoa do seu círculo começará a sentir que realmente existe algo mais do que uma simples amizade. O amor será de certa forma uma nova forma de expressão. Tudo vai acabar…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho pode acabar sendo algo totalmente acolhedor, que pode levá-lo à exaustão. Nesse dia é melhor você ter suas emoções bem claras e que nada ou ninguém faça com que perca a calma. Em qualquer tarefa, a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste universo de novas sensações, você se sente especialmente atraído por um parente de um amigo. Vai encontrar uma maneira de se aproximar mais para se conhecerem melhor…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que você ganha pode se tornar uma pequena parte de tudo o que tem pendente. Uma solução temporária que cobrirá as despesas que você assumiu. É melhor viver tranquilo, sem tantas dívidas, do que gastar além… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está se animando com tudo o que está acontecendo ao seu redor, chegou a hora de realmente poder dar um passo importante nos assuntos do coração. Só quando você decide apostar…

Dinheiro & Trabalho: Por mais que você queira que seu trabalho acabe sendo algo um pouco menos intenso, não será assim, chegou a hora de ter consciência de que o mundo mudou e que o seu trabalho também. É o momento de mostrar toda a sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Chegou a hora de colocar as cartas na mesa, por mais que você esteja pensando em agir ou fazer outra coisa, sem dar esse passo, nada vai mudar. Está no momento certo de deixar para…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho é uma condição importante para poder dar ao seu lar e à sua família o que eles precisam, mas não só para eles, para você, é uma forma de se expressar e de sentir-se bem consigo mesmo. Hoje terá aquela sensação de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando está apaixonado o demonstra, por mais que você deseje que não seja assim. Não pode deixar de sentir algo quando está perto dessa pessoa especial. Chegou a hora de estar…

Dinheiro & Trabalho: Sempre há espaço para tirar algumas dúvidas financeiras, felizmente você está ao lado de pessoas eficientes e que o ajudarão a sair desse túnel. Os tempos de escuridão devem desaparecer à medida que este dia de luz e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor se tornará uma série de bons sentimentos que vão se materializar neste dia. A lua estará do seu lado e permitirá que você se expresse da melhor maneira possível, aproveite-a…

Dinheiro & Trabalho: Se os dias são longos e difíceis, procure uma alternativa real a alguns aspectos da sua nova realidade e assim poderá avançar mais no nível laboral. É hora de você ter em mente tudo o que precisa fazer e não deixar que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

