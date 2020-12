Desmanches na mira da Polícia Civil em Carapicuíba

O comércio irregular de peças de veículos está na mira da Polícia Civil em Carapicuíba. Nesta quarta-feira (2), policiais do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro) realizaram uma operação denominada “Inspício”, visando a fiscalização de desmanches e lojas de peças de veículos na cidade. Foram expedidos ofícios à Polícia Militar, Prefeitura Municipal, DRT e Ciretran.

Em quatro endereços, nos bairros do Centro, Cidade Ariston, Vila Santa Terezinha e no Jardim Bom Pastor, foram vistoriados três desmanches de automóveis e um de motocicletas. Todos apresentaram autorizações do DETRAN, AVCB e Alvará da Prefeitura de Carapicuíba dentro da validade e que permitiam seu regular funcionamento.

Realizadas as devidas pesquisas e averiguações em peças, veículos e prédios dos estabelecimentos, nenhuma irregularidade criminal ou administrativa foi constatada. As investigações continuam para apurar possíveis irregularidades no comércio de peças de veículos no município.

