SuperShopping divulga novos horários de funcionamento após Osasco regredir para fase Amarela

O SuperShopping anunciou novo horário de funcionamento a partir desta sexta-feira (4), após o governo do estado incluir todo o estado na fase Amarela do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19, o que aumentou as restrições ao comércio em Osasco e região, que estavam na fase Verde, mais branda.

De segunda a sábado, o SuperShopping vai abrir com foco no atendimento aos grupos de risco da covid-19 das 10h às 12h e das 12h às 22h ao público em geral.

Aos domingos e feriados, o empreendimento funcionará das 11h às 12h com atendimento aos grupos de risco e das 12h às 22h para o público em geral.

“Reiteramos que seguimos todos os protocolos para garantir a segurança e bem-estar dos nossos colaboradores e clientes”, afirma o SuperShopping Osasco.