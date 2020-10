Sessão da Tarde de hoje (08/10) exibe “Como Perder Um Homem Em 10 Dias” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (08/10) vai exibir o filme “Como Perder Um Homem Em 10 Dias” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

publicidade

Sessão da Tarde de hoje (08/10) – “Como Perder Um Homem Em 10 Dias”

Sinopse: Ben é um publicitário que aposta com o chefe que faz qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, será o responsável por uma cobiçada campanha de diamantes. Andie é uma jornalista que, por causa de uma matéria, está decidida a infernizar a vida de qualquer homem que se aproximar. Os dois se conhecem em um bar e escolhem um ao outro como alvo de seus planos totalmente opostos.

publicidade

Mais informações:

Título original: How to Lose a Guy in 10 Days

Elenco: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Kathryn Hahn, Annie Parisse, Adam Goldberg, Thomas Lennon

Direção: Donald Petrie

Nacionalidade: Americana/Alemã

Gênero: Comédia

publicidade

…

Leia também: Tarólogo Eric Dantas prevê relação conturbada de Luísa Sonza e Vitão e novo amor para Whindersson