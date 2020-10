Sessão da Tarde de hoje (23/10) exibe “Loucas Por Amor, Viciadas Em Dinheiro” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (23/10) vai exibir o filme “Loucas Por Amor, Viciadas Em Dinheiro” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (23/10) – “Loucas Por Amor, Viciadas Em Dinheiro”

Sinopse: Bridget Cardigan, surpreendida ao saber que está prestes a perder sua confortável vida e sua casa quando seu marido é demitido, sai em busca de emprego. Após ter ficado anos sem trabalhar, ela consegue uma vaga no banco da reserva federal americana. Aos poucos, descobre que tem muito em comum com suas novas companheiras de trabalho. Revoltadas com um sistema que não valoriza seus talentos e sonhos, elas decidem virar o jogo.

Mais informações:

Título original: Mad Money

Elenco: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Stephen Root, Christopher McDonald

Direção: Callie Khouri

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

