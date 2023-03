“Shazam! Fúria dos Deuses” tem ingressos antecipados à venda no Kinoplex Osasco

O Kinoplex Osasco, no SuperShopping, começou nesta semana a pré-venda de ingressos para o filme ”Shazam! Fúria dos Deuses”. O longa, que estreia no dia 16 de março, também terá sessões de pré-estreia, na quarta (15).

A produção é do mesmo diretor do sucesso Shazam! (2019). Nele, Shazam (Zachary Levi) passa por uma crise existencial, potencializada pela diferença que sente em relação a outros heróis, como Aquaman e Batman. Com essa sensação, ele cria um grupo de novos heróis com sua família formada por Freddy (Adam Brody), Darla (Meagan Good), Eugene (Ross Butler) e Pedro (D.J. Cotrona). No entanto, a ideia incomoda os deuses, como Hespera (Helen Mirren), Atlas (Derek Russo) e Kalypso (Lucy Liu). É quando o mago (Djimon Hounsou) que lhe deu superpoderes avisa que ele precisará salvar o mundo com sua poderosa família.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site do Kinoplex ou diretamente na bilheteria dos cinemas. Clientes do banco PAN e BTG Pactual pagam meia-entrada em todas as sessões.