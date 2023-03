Federação e sindicato de hotéis, bares e restaurantes se posicionam contra Reforma Tributária

O Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, e a FHORESP (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo) têm se posicionado contra o texto da Proposta de Emenda à Constituição PEC 45/2019, que propõe uma reforma tributária no Brasil.

Edson Pinto, presidente do SinHoRes e diretor executivo da FHORESP, diz que a proposta reduzirá os impostos da indústria e do setor financeiro, mas, para compensar, aumentará para o setor de serviços, incluindo os meios de hospedagem, bares e restaurantes.

“Nosso setor é um dos que mais empregam no país: somos responsáveis por quase 6 milhões de empregos e impactamos outros 58 segmentos econômicos. Não é justo que essa conta caia em nossa mão. É preciso que o turismo e seus segmentos se mobilizem para não sofrermos com o aumento da carga tributária”, afirma.

As entidades destacam que se aprovado como está, o texto da PEC prejudicará trabalhadores, com um possível cenário de demissões; jovens em busca do primeiro emprego pela escassez de novas contratações; e consumidores, que podem sofrer os impactos com o aumento dos preços. “Nós somos a favor de uma reforma tributária, mas essa que está sendo discutida na Câmara dos Deputados não conta com nosso apoio”, completa Edson Pinto.

O SinHoRes e a FHORESP vêm se mobilizando por uma Reforma Tributária que reduza os impostos sobre a folha de pagamento de setores que demandam mão de obra intensiva.