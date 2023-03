Vagas de gerente de loja, motorista e mais com salários de até R$ 4 mil na Casa do Trabalhador de Barueri

Nesta semana, estão disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri 11 vagas de emprego em diversas funções. As entrevistas são realizadas entre esta terça-feira (7) e sexta-feira (10).

As oportunidades são para os cargos de subgerente de loja, motorista de caminhão, gerente de loja e supermercado, técnico de qualidade de obras, operador de retroescavadeira, ajudante geral de obras, motorista de caminhão, motorista carreteiro, operador de guindauto, ajudante de cozinha e atendente de mesa.

Para o cargo de subgerente de loja é necessário ter o ensino médio completo. Além do salário de R$ 2.042,89, o colaborador receberá benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e ticket alimentação.

A função de motorista de caminhão exige o ensino médio completo e curso MOPP; a remuneração é de R$ 2.400, além de vale transporte e ticket alimentação. Já para motorista de caminhão basta ter o ensino fundamental completo; o salário é de R$ 2.283,36 mais assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale refeição.

O cargo de técnico de qualidade de obras exige que o interessado tenha ensino superior incompleto; além de remuneração de R$ 4.000, o colaborador receberá assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte e seguro de vida.

Os interessados nas vagas devem acessar o site do Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho (https://empregabrasil.mte.gov.br), para fazer o cadastro e se inscrever na oportunidade desejada. Também é possível obter mais informações diretamente na Casa do Trabalhador de Barueri.