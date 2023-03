Cerca de 70 mil caixas de medicamentos são apreendidas em Cotia

Cerca de 70 mil caixas de medicamentos, desviados de uma empresa após uma transação comercial fraudulenta, foram apreendidos pela Polícia Civl na quinta-feira (2).

De acordo com as investigações do 2°DP de Cotia (Demacro), a empresa vítima efetuou uma venda de aproximadamente R$ 1 milhão em medicamentos para uma empresa com sede no estado de Goiás.

A compradora não teria efetuado o pagamento dos medicamentos adquiridos, chegando a mudar de local diversas vezes, para ocultar a mercadoria. Porém, as investigações produziram efeito e os agentes conseguiram identificar o local utilizado para ocultar os medicamentos. Com base nas informações, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um galpão em Cotia. Os policiais apuraram ainda que a empresa estaria registrada em nome de “laranjas”.

Toda mercadoria apreendida será restituída ao proprietário em procedimento próprio. As investigações prosseguem para identificar demais envolvidos.